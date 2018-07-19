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Госдеп рассказал о трех предложениях по итогам встречи Путина и Трампа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. США рассматривают три предложения по итогам встречи президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина в Хельсинки, предусматривающие создание новых площадок для двусторонних контактов. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хизер Нойерт, передает УНН со ссылкой на сайт Госдепартамента.

“Их (предложения- прим.) правильно было бы назвать широкими, — отметила Нойерт — в настоящее время мы оцениваем три предложения. Мы все еще изучаем подробности, и я уверена, у вас есть вопросы по этому поводу”.

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Пресс-секретарь Госдепартамента рассказала, что первое предложение заключается в создании рабочей группы высокого уровня, в которую должны войти бизнесмены из обеих стран. Вторым пунктом будет создание экспертного совета из политологов, действующих и бывших дипломатов и экс-военных.

“Еще одно предложение, — продолжала Нойерт, — состояла в том, чтобы наш Совет национальной безопасности провел встречу с российским Советом безопасности для обсуждения проблем. За комментариями по этому поводу я рекомендую обратиться в Совет национальной безопасности США”.

Кроме того, предлагается проводить встречи Совета национальной безопасности США и Совета безопасности России. Руководитель пресс-службы Госдепартамента отметила, что все эти предложения достаточно “скромные”, однако назвала их хорошим началом.

Напомним, 16 июля в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Лидеры беседовали тет-а-тет чуть больше двух часов, затем к ним присоединились члены делегаций. Президенты обсудили вопросы двусторонних и международных отношений.

Следует отметить, что первая двусторонняя встреча президентов США и России в Хельсинки произвела шокирующее впечатление на американское и европейское общественное мнение. Немецкая Die Zeit обращает особое внимание на то, что американского лидера раскритиковал даже обычно лояльный к нему консервативный телеканал Fox News. Американский лидер промолчал об Украине, а позицию Трампа по Крыму выразил Путин.

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