Трамп допустил возможность Третьей мировой из-за Черногории
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Принцип существования НАТО, при котором нападение на одного члена альянса влечет за собой вступление в войну всех государств, легко может привести к Третьей мировой войне, уверен президент США Дональд Трамп. В интервью Fox News американский лидер обрисовал гипотетическое начало глобального конфликта из-за Черногории, передает УНН.
Во время беседы хозяина Белого дома и ведущего речь зашла об отношении Трампа к НАТО. Американский президент вновь подтвердил, что не имеет ничего против Североатлантического альянса, однако уверен, что другие члены НАТО должны “платить за него”, увеличивая долю оборонных расходов вслед за США.
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Вслед за этим ведущий обратился к Трампу с вопросом о целесообразности пятой статьи Североатлантического договора. “Членство в НАТО накладывает обязательства вступить в войну, если любая другая страна будет атакована. Возьмем к примеру Черногорию. Почему мой сын должен отправляться в Черногорию, чтобы защитить её от нападения?”, — спросил ведущий.
“Я задаюсь тем же вопросом, — прокомментировал слова ведущего Трамп — Черногория это очень маленькая страна с очень сильным народом. Черногорцы — сильный народ, очень агрессивен. Они могут разозлиться, и — поздравляю! — начинается Третья мировая война!”, — выразил свое мнение американский президент.
Трамп подчеркнул, что в этих условиях считает несправедливой ситуацию, в которой другие страны НАТО не несут справедливой доли расходов на оборону. “Мы защищаем их, а они даже не платят за это”, — возмутился президент США.
Напомним, США рассматривают три предложения по итогам встречи президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина в Хельсинки, предусматривающие создание новых площадок для двусторонних контактов.