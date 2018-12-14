В СНБО не исключили глобального конфликта в ближайшие годы

"Сейчас все планы перевооружения крупных государств, в частности, РФ, запланированы на 2023-2025 годы. Мир может быть готовым к глобальному конфликту буквально за 6 лет, но он может начаться и раньше", - заявил Петров.

Анализируя эскалацию российской вооруженной агрессии против Украины, представитель СНБО отметил, что Украина является не конечной целью РФ, а лишь элементом подготовки к более широкому наступлению. "Если посмотреть на современные российские военные инициативы, можно сказать, что это не только подготовка к войне с Украиной, это один из элементов более широкого стратегического развертывания российской наступательной машины. Она идет от Северного моря до Сирии. Фактически можно говорить о подготовке к мировой войне", - сказал Петров.

В гипотетической третьей мировой войне "Россия, усиленная ресурсами Украины - это будет совсем другая Россия", отметил Петров, подчеркнув, что это постепенно осознаем не только мы, но и западные элиты, которые понимают, что Украину нужно поддерживать.

При этом, по его словам, несмотря на эскалацию гибридной агрессии РФ и внутренние проблемы, Украина становится все сильнее и готова к новым вызовам.

Напомним, президент США Дональд Трамп допустил возможность третьей мировой через Черногорию.