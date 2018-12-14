Підприємці за допомогою російських програм викрали бази даних більше 100 держустанов
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У Львові, співробітниками Служби безпеки України було викрито підприємців, які за допомогою російських програм отримали доступ до інформаційно-телекомунікаційних систем понад ста державних та військових установ, підприємств та організацій. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
"Співробітники Служби безпеки України викрили комерційну структуру, яка за допомогою забороненого в Україні програмного забезпечення "Парус" та "Афіна", внесених до санкційних списків відповідно до Указу Президента, заволоділа базами даних та масивами інформації, що належать державним установам, військовим підрозділам і підприємствам на Львівщині", - йдеться у повідомленні.
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Було встановлено, що комерсанти легально обслуговували програмне забезпечення цих установ. Проте під час виконання робіт вони встановлювали заборонені програми для копіювання інформації.
"Використання цих шкідливих програм дало можливість зловмисникам несанкціоновано отримати доступ до інформаційно-телекомунікаційних систем понад ста державних та військових установ, підприємств та організацій", - пояснили у відомстві.
Під час слідчо-розшукових дій у комерсантів було виявлено викрадені бази даних, що належать військовим частинам та державним установам регіону.
У відомстві зазначили, що програмне забезпечення "Парус" та "Афіна" поширюється та оновлюється з серверів, які територіально розташовані в РФ, через дії зловмисників створено передумови для витоку інформації з обмеженим доступом. Викрадені, за допомогою російських програм, бази даних стали доступними для країни-агресора та можуть бути використані на шкоду національній безпеці держави.
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На разі тривають слідчі дії під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області у межах розпочатого кримінального провадження за ст. 359 Кримінального кодексу України. Зокрема перевіряється версія щодо передачі незаконно скопійованих даних до спецслужб країни-агресора.
Нагадаємо, співробітники СБУ блокували спробу російських спецслужб провести масштабну кібератаку на інформаційно-телекомунікаційні системи Судової влади України.