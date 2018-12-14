Підприємці за допомогою російських програм викрали бази даних більше 100 держустанов

КИЇВ. 14 грудня. УНН. У Львові, співробітниками Служби безпеки України було викрито підприємців, які за допомогою російських програм отримали доступ до інформаційно-телекомунікаційних систем понад ста державних та військових установ, підприємств та організацій. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.