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СБУ запобігла кібератаці на українські суди з боку Росії

СБУ запобігла кібератаці на українські суди з боку Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Співробітники СБУ блокували спробу російських спецслужб провести масштабну кібератаку на інформаційно-телекомунікаційні системи Судової влади України. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

"Фахівці СБУ зафіксували, що кібератака розпочалася через розсилку електронною поштою заражених вірусом підроблених бухгалтерських документів. Після відкриття файлів на комп’ютери приховано завантажувалось шкідливе програмне забезпечення для несанкціонованого втручання до судових інформаційних систем та викрадення службової інформації", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у СБУ, встановлено, що "виявлена вірусна програма з’єднувалась з контрольно-командних серверів, які мають, зокрема, російські ІР-адреси". За висновками фахівців, задум спецслужб РФ полягав у блокуванні сталого функціонування судової інформаційної системи України.

Нагадаємо, координатор проектів ОБСЄ надав ЦВК обладнання та програмне забезпечення для посилення кібернетичної безпеки.

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