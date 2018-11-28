ОБСЄ передала ЦВК засоби зміцнення кібербезпеки

“Центральна виборча комісія впровадила комплекс обладнання і програмного забезпечення, наданого їй Координатором проектів ОБСЄ в Україні з метою посилення захисту Державного реєстру виборців від кіберзагроз. Це стало важливим кроком в низці заходів, що проводяться Комісією для посилення кібербезпеки адміністрування виборів в Україні в рамках підготовки до загальнонаціональних виборів 2019 року”, — йдеться у повідомленні.

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Зокрема, Комісії передано системи для комплексного технічного захисту мережі Державного реєстру виборців (ДРВ). Вони дозволять виявляти загрози, запобігати вторгненням і реагувати на можливі кібератаки. Найближчим часом працівники Служби розпорядника ДРВ пройдуть відповідне навчання з управління зазначеними системами.

“У сучасному світі, який відзначається стрімким технологічним розвитком, надзвичайно важливо постійно вдосконалювати методи захисту від кіберзагроз. Тож ми сподіваємось, що з нашою допомогою особисті дані українців та їхнє право голосу на виборах будуть ще краще захищені”, — зазначив старший співробітник проектів Координатора проектів ОБСЄ в Україні пан Джеффрі Ерліх.

У свою чергу керівник Служби розпорядника Державного реєстру виборців Олександр Стельмах відзначив, що такі заходи забезпечать впровадження додаткових елементів системи, які стосуються безпосередньо захисту інформації.

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“Сучасні підходи в інформаційній безпеці вимагають не тільки оперативного виявлення загроз, але й реагування на них. Саме тому для швидкого відбиття загроз система управління безпекою і системи реагування застосовуються спільно”, — наголосив він.

За словами Стельмаха, у рамках такого комплексного рішення система може реагувати на загрози та аномалії на різних рівнях — робочого місця, мережі, серверів, а також на різні спектри загроз — вірусну, спам, атаку із зовнішніх мереж, вторгнення тощо.

Постачання зазначеного обладнання здійснено у рамках проекту “Посилення кібербезпеки і прозорості виборчих процесів в Україні”, що реалізується Координатором проектів ОБСЄ за фінансової підтримки Уряду Норвегії та Місії США в ОБСЄ.

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“Ця своєчасна чергова технічна допомога є яскравим прикладом сталого та дієвого співробітництва між Комісією та Координатором проектів ОБСЄ у сфері виборів, і зокрема забезпечення їх кібербезпеки”, — наголосила Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

Державний реєстр виборців був запроваджений за підтримки Координатора проектів ОБСЄ 2009 року з метою покращення якості списків виборців та підвищення ефективності адміністрування виборів.

База даних ДРВ містить персональні дані понад 35,6 млн громадян України, які мають право голосу на президентських та парламентських виборах, проведення яких заплановано наступного року.

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У 2019 році в Україні мають відбутися вибори президента і парламента. Так, президентські вибори заплановані на 31 березня 2019 року, а вибори до Верховної Ради IX скликання — 27 жовтня.

Перші місцеві вибори до 123 ОТГ призначені на 23 грудня 2018 року. Представники громадськості висловилися щодо впливу воєнного стану на проведення місцевих виборів.

Центральна виборча комісія України — постійний колегіальний державний орган, який наділений повноваженнями щодо організації підготовки, проведення виборів президента, народних депутатів, депутатів Верховної Ради, АР Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, голів громад, організації всеукраїнського і місцевих референдумів у порядку та в межах, встановлених законами України.