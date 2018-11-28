Парубій підписав постанову про призначення виборів Президента

На сторінці проекту постанови про призначення чергових виборів Президента України вказано, що 28 листопада її було підписано.

“Призначити чергові вибори Президента України на неділю, 31 березня 2019 року. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття”, — йдеться у тексті документа.

Нагадаємо, 26 листопада Верховна Рада схвалила постанову про призначення чергових виборів Президента України. За відповідне рішення проголосували 298 народних депутатів України.

Рада прийняла постанову про проведення виборів після того, як схвалила введення воєнного стану в 10 областях України.

Перед цим у Раді тривали консультації щодо запровадження воєнного стану після захоплення Росією українських суден і моряків в Азовському морі. За їх результатами було прийнято рішення, що воєнний стан вводитиметься на 30 днів (а не на 60, як пропонувалось РНБО), а президентські вибори пройдуть у березні. За словами Президента України Петра Порошенка, зменшити термін воєнного стану вирішили для того, щоб "воєнний стан жодним днем не накладався на початок виборчої компанії".