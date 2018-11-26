У Раді завершилися консультації щодо воєнного стану

"Закінчилися консультаціі лідерів парламентських фракцій, їх груп підтримки і спікера парламенту. Крик і ґвалт тривав 3,5 години", - повідомила Геращенко.

За її словами, консультації тривали так довго лише через питання виборів.

"Кандидати в президенти заблокували трибуну ВР з вимогою консультацій з президентом. Але насправді ніяких консультацій з президентом ім було не потрібно, та їх і не було. Їм потрібна була постанова про вибори. На нараді у спікера вихлюпнулися всі потаємні страхи, опозиція заявила, що вони вимагають спочатку гарантій виборів, й це найголовніше і ключове - негайно підписати, зареєструвати і проголосувати постанову про проведення виборів 31 березня, й тільки потім - обговорення питання воєнного стану. Навіть підготували проект постанови, який поклали на стіл спікеру", - написала І.Геращенко.

Вона наголосила, що "деякі опозиційні фракції" запропонували в президентському законопроекті залишити тільки один рядок - що він вводиться на 30 днів і на обмежених територіях - на Донбасі і в Криму.

Раніше сьогодні Президент Петро Порошенко підписав указ про введення воєнного стану. Комітет ВР рекомендував схвалити указ про введення воєнного стану.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.