Сполучені Штати скликають екстренне засідання Радбезу ООН через дії РФ

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Постійний представник США в Організації Об’єднаних Націй Ніккі Гейлі повідомила про скликання засідання Ради безпеки ООН на 11:00 понеділка 26 листопада (за часом Нью-Йорка), про це повідомляє УНН з посиланням на персональний Twitter представниці США при всесвітній організації.