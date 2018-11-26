Сполучені Штати скликають екстренне засідання Радбезу ООН через дії РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Постійний представник США в Організації Об’єднаних Націй Ніккі Гейлі повідомила про скликання засідання Ради безпеки ООН на 11:00 понеділка 26 листопада (за часом Нью-Йорка), про це повідомляє УНН з посиланням на персональний Twitter представниці США при всесвітній організації.
За київським часом засідання Радбезу відбудеться о 18:00, через дві години після запланованого позачергового засідання українського парламенту.
“Надзвичайне засідання Ради Безпеки було скликано на завтра на 11:00”, — написала Гейлі в Twitter.
Одночасно, Україна закликає ЄС та держави-члени відреагувати на використання сили Росією у Керченській протоці новою хвилею санкцій. Про це повідомляло УНН з посиланням на Twitter посла України при ЄС Миколи Точицького.
Нагадаємо, Президент України, верховний головнокомандувач ЗСУ Петро Порошенко заявив, що, відповідно до Конституції, підтримує рішення воєнного кабінету і всієї РНБО звернутися до Верховної Ради з проханням розглянути запровадження воєнного стану в Україні.