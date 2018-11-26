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Україна звернулася до ЄС щодо нових санкцій проти РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Україна закликає ЄС та держави-члени відреагувати на використання сили Росією у Керченській протоці новою хвилею санкцій, повідомляє УНН з посиланням на Twitter посла України при ЄС Миколи Точицького.

Український дипломат повідомив, що: “Росія атакує Україну і здіймає нову хвилю військової агресії проти України в Керченській протоці та Азовському морі. Три українські кораблі захоплені. Шестеро українських військовослужбовців поранені. ЄС має діяти рішуче і різко”.

Він закликав главу дипломатії ЄС Федеріку Могеріні підняти це питання на засіданні ради закордонних справ цього понеділка. “Ми закликаємо ЄС та держави-члени рішуче відреагувати на кричуще використання військової сили Росією в Азовському морі. Що ще має зробити Росія, щоб спровокувати різку і рішучу відповідь з боку міжнародної спільноти? Нам потрібні нові санкції проти Росії. Ми повинні зупинити війну Кремля проти України”, — додав у своєму дописі представник України.

Нагадуємо, Польща засудила агресію Росії в Азовському морі.

We urge EU&member states resolutely react to Russia’s blatant use of military force in #AzovSea
What else shall Russia do to provoke harsh&decisive response from intern community?
We need new sanctions agnst #Russia. We must stop Kremlin's war agnst Ukraine. #RussiaAttacksUkraine pic.twitter.com/Z25pxdktH8

— Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) 25 листопада 2018 р.

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