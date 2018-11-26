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Польща засудила агресію Росії в Азовському морі

Польща засудила агресію Росії в Азовському морі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Польща засудила агресію РФ в Азовському морі і закликала її поважати міжнародне право. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Польщі.

“Сьогоднішня драматична ескалація напруженості в водах Азовського моря, в результаті якої поранені моряки і пошкоджені кораблі ВМФ України, стала наслідком послідовних порушень Російською Федерацією основних принципів міжнародного права, в тому числі в порушенні територіальної цілісності і суверенітету України”, — вказано у повідомленні польського відомства.

У польському зовнішньополітичному відомстві відзначили, що після незаконної окупації Криму, розпалювання конфлікту на Донбасі, будівництва Керченського мосту без згоди влади в Києві, Росія порушила принцип свободи судноплавства. “Ми рішуче засуджуємо агресивні дії Росії, ми закликаємо її владу поважати міжнародне право, а обидві сторони — до стриманості в нинішній ситуації, яка може поставити під загрозу стабільність європейської безпеки”, — заявили в МЗС Польщі.

Нагадуємо, МЗС Естонії засудило агресію РФ.

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