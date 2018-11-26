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Польша осудила агрессию России в Азовском море

Польша осудила агрессию России в Азовском море

Киев  •  УНН

 • 10391 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Польша осудила агрессию РФ в Азовском море и призвала ее уважать международное право. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Польши.

“Сегодняшняя драматическая эскалация напряженности в водах Азовского моря, в результате которой ранены моряки и поврежденные корабли ВМФ Украины, стала следствием последовательных нарушений Российской Федерацией основных принципов международного права, в том числе в нарушении территориальной целостности и суверенитета Украины”, — указано в сообщении польского ведомства.

В польском внешнеполитическом ведомстве отметили, что после незаконной оккупации Крыма, разжигания конфликта на Донбассе, строительства Керченского моста без согласия власти в Киеве, Россия нарушила принцип свободы судоходства. “Мы решительно осуждаем агрессивные действия России, мы призываем власти уважать международное право, а обе стороны — к сдержанности в нынешней ситуации, которая может поставить под угрозу стабильность европейской безопасности”, — заявили в МИД Польши.

Напоминаем, МИД Эстонии осудило агрессию РФ.

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