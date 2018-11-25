МЗС Естонії засудило агресію РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. МЗС Естонії засудило агресію РФ в Азовському морі і Керченській протоці, позиція опублікована на сторінці в Twitter, передає УНН.
"Естонія засуджує напад Росії на українські судна в Азовському морі і Керченській протоці і закликає до негайного звільнення кораблів. Ці дії порушують як міжнародне право, так і суверенітет і територіальну цілісність України, свідомий акт щодо посилення напруженості", - сказано в повідомленні.
Нагадуємо, МЗС Румунії висловив стурбованість у зв'язку з агресією Росії в Азовському морі. Повідомлення опубліковане на сторінці відомства в Twitter. Також міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс відреагував на атаку росіянами українських військових катерів.