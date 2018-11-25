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МЗС Румунії висловило стурбованість у зв'язку з агресією Росії

МЗС Румунії висловило стурбованість у зв'язку з агресією Росії

Київ • УНН

 • 10949 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. МЗС Румунії висловив стурбованість у зв'язку з агресією Росії в Азовському морі. Повідомлення опубліковане на сторінці відомства в Twitter, передає УНН.

"Глибоко стурбовані подіями в Азовському морі і Керченській протоці. Агресія і порушення міжнародного права підривають безпеку всього регіону. Румунія повністю підтримує територіальну цілісність і суверенітет України і її права використовувати свої територіальні води", - сказано в повідомленні.

Нагадуємо, міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс відреагував на атаку росіянами українських військових катерів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter очільника зовнішньополітичного відомства Латвії.

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