МЗС Румунії висловило стурбованість у зв'язку з агресією Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. МЗС Румунії висловив стурбованість у зв'язку з агресією Росії в Азовському морі. Повідомлення опубліковане на сторінці відомства в Twitter, передає УНН.
"Глибоко стурбовані подіями в Азовському морі і Керченській протоці. Агресія і порушення міжнародного права підривають безпеку всього регіону. Румунія повністю підтримує територіальну цілісність і суверенітет України і її права використовувати свої територіальні води", - сказано в повідомленні.
Нагадуємо, міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс відреагував на атаку росіянами українських військових катерів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter очільника зовнішньополітичного відомства Латвії.