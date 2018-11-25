МИД Румынии выразило обеспокоенность в связи с агрессией России
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. МИД Румынии выразил обеспокоенность в связи с агрессией России в Азовском море. Сообщение опубликовано на странице ведомства в Twitter, передает УНН.
"Глубоко обеспокоены событиями в Азовском море и Керченском проливе. Агрессия и нарушения международного права подрывают безопасность всего региона. Румыния полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и ее права использовать свои территориальные воды", - говорится в сообщении.
Напоминаем, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс отреагировал на атаку россиянами украинских военных катеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы внешнеполитического ведомства Латвии.