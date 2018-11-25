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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 98791 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 106073 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 138670 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133391 просмотра

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Эксклюзив
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МИД Румынии выразило обеспокоенность в связи с агрессией России

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. МИД Румынии выразил обеспокоенность в связи с агрессией России в Азовском море. Сообщение опубликовано на странице ведомства в Twitter, передает УНН.

"Глубоко обеспокоены событиями в Азовском море и Керченском проливе. Агрессия и нарушения международного права подрывают безопасность всего региона. Румыния полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и ее права использовать свои территориальные воды", - говорится в сообщении.

Напоминаем, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс отреагировал на атаку россиянами украинских военных катеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы внешнеполитического ведомства Латвии.

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