МЗС Латвії відреагувало на події у Керченській протоці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс відреагував на атаку росіянами українських військових катерів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter очільника зовнішньополітичного відомства Латвії.
Міністр назвав дії Росії “явним порушеннями міжнародного права, що має бути засуджено міжнародним співтовариством”.
“Росія повинна вжити заходів для деескалації ситуації”, — написав він.
Нагадуємо, одночасно з’явилася інформація, що три судна ВМС України, що прямували з порту Бердянська на Азовському морі в сторону Керченської протоки, лягли на зворотний курс. Про це повідомляє Центр громадських зв’язків ФСБ Росії, на який посилається російське агентство ТАРС.
За офіційною інформацією ВМС України — 6 українських військових зазнали поранення під час обстрілу кораблів.