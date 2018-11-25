ФСБ стверджує, що українські кораблі "повертаються до Бердянська"

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Три судна ВМС України, що прямували з порту Бердянська на Азовському морі в сторону Керченської протоки, лягли на зворотний курс. Про це повідомляє Центр громадських зв’язків ФСБ Росії, на який посилається російське агентство ТАРС, інформує УНН.