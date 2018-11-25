ФСБ стверджує, що українські кораблі "повертаються до Бердянська"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Три судна ВМС України, що прямували з порту Бердянська на Азовському морі в сторону Керченської протоки, лягли на зворотний курс. Про це повідомляє Центр громадських зв’язків ФСБ Росії, на який посилається російське агентство ТАРС, інформує УНН.
“Три судна ВМС України, що раніше вийшли з Бердянська в сторону Керченської протоки, лягли на зворотний курс і повертаються до Бердянська”, — йдеться в повідомленні.
Пізніше ЦГЗ ФСБ Росії повідомив, що на допомогу цим українським судам з Бердянська висунулися два військові кораблі, прикордонною службою ФСБ Росії “вживаються всі необхідні заходи для припинення даної провокації”.
Нагадуємо, на виході з Керченської протоки росіяни застосували зброю проти корабля ВМС України, є поранений. Про це повідомив постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін у Facebook.
Також за наявною інформацією відомо, що російський спецназ захопив українські малі броньовані артилерійські катери “Бердянськ”, “Нікополь”, які слідували у Керченській протоці. Про це у мережі Facebook повідомив прес-центр Командування ВМС ЗС України.