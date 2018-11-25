ФСБ утверждает, что украинские корабли "возвращаются в Бердянск"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Три судна ВМС Украины, которые направлялись из порта Бердянска на Азовском море в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России, на который ссылается российское агентство ТАСС, информирует УНН.
“Три судна ВМС Украины, ранее вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс и возвращаются в Бердянск”, — говорится в сообщении.
Позже ЦОС ФСБ России сообщил, что на помощь этим украинским судам из Бердянска выдвинулись два военных корабля, погранслужбой ФСБ России “принимаются все необходимые меры для пресечения данной провокации”.
Напоминаем, на выходе из Керченского пролива россияне применили оружие против корабля ВМС Украины, есть раненый. Об этом сообщил постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин в Facebook.
Также по имеющейся информации известно, что российский спецназ захватил украинские малые бронированные артиллерийские катера “Бердянск”, “Никополь”, которые следовали в Керченском проливе. Об этом в сети Facebook сообщил пресс-центр командования ВМС ВС Украины.