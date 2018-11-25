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Росіяни застосували зброю проти корабля ВМС України

Росіяни застосували зброю проти корабля ВМС України

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. На виході з Керченської протоки росіяни застосували зброю проти корабля ВМС України, є поранений. Про це повідомив постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін у Facebook, повідомляє УНН.

“Терміново! На виході з Керченської протоки росіяни застосували зброю проти корабля ВМС України. На борту є поранений. Сили ВМС ЗСУ розгортають заходи допомоги. До того росіяни погрожували застосуванням зброї під час виходу кораблів ВМС з так окупованого ними ’’територіального моря РФ’’ біля Криму”, — йдеться у повідомлені.

Крім того, він додав, що "наразі збройні сили держави-агресора здійснюють захоплення катерів ВМС України".

Як повідомляв УНН, у Керченській протоці російські кораблі в ультимативній формі вимагали від корабельної групи ВМС ЗС України зупинитися під загрозою застосування зброї.

Нагадаємо, сьогодні вранці прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.

Нагадаємо, у прикордонному управлінні ФСБ Росії в окупованій АР Крим заявили, що три корабля Військово-морських сил України “незаконно перетнули держкордон РФ, увійшли в територіальні води та небезпечно маневрують”.

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