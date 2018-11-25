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У РФ заявили, що кораблі ВМС України порушили кордон в Азовському морі

У РФ заявили, що кораблі ВМС України порушили кордон в Азовському морі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. У прикордонуправлінні ФСБ Росії в окупованій АР Крим заявляють, що три корабля Військово-морських сил України “незаконно перетнули держкордон РФ, увійшли в територіальні води та небезпечно маневрують”. Про це з посиланням на ТАСС передає УНН.

“Сьогодні вранці близько 7:00 мск три кораблі Військово-морських сил України в порушення статей 19 і 21 Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права, що визначають право прибережної держави на забезпечення безпеки в морському просторі, перетнули державний кордон РФ, неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря Російської Федерації. Українські військові кораблі продовжують рух до Керченської протоки, в якому діє дозвільний порядок руху і стоянки суден, відповідно до графіку руху і розставлення судів, затвердженим капітаном російського морського порту”, - йдеться в повідомленні.

В управлінні ФСБ також додали, що кораблі ВМС України, які "ввійшли в територіальні води РФ", небезпечно маневрують і не підкоряються вимогам.

“До теперішнього часу заявки встановленим порядком не подано, в графік проходу кораблі не включені. Кораблі небезпечно маневрують, не підкоряються законним вимогам російської влади”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, в Азовському морі прикордонний корабель РФ протаранив буксир ВМС України.

Українські Національні Новини

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