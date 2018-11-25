У РФ заявили, що кораблі ВМС України порушили кордон в Азовському морі

КИЇВ. 25 листопада. УНН. У прикордонуправлінні ФСБ Росії в окупованій АР Крим заявляють, що три корабля Військово-морських сил України “незаконно перетнули держкордон РФ, увійшли в територіальні води та небезпечно маневрують”. Про це з посиланням на ТАСС передає УНН.