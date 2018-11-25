Пограничный корабль РФ протаранил буксир ВМС ВС Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Пограничные корабли РФ осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины. Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВС Украины, передает УНН.
Как сообщается, сегодня, 25 ноября, корабли Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.
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"О намерении осуществлять переход заранее были проинформированы в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства. Однако, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничные корабли РФ - пограничные катера типа "Соболь", ПСКР "Дон", катера типа "Мангуст", МПК "Суздалец "осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины", - сообщили в ВМС.
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Отмечается, что пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик.
"Диспетчерская служба оккупантов отказывается обеспечить право свободы судоходства, гарантированное международными соглашениями. Итак, РФ в очередной раз продемонстрировала свою агрессивную сущность и полное пренебрежение нормами международного права. Корабли ВМС ВС Украины продолжают выполнение задач с соблюдением всех норм международного права. Все незаконные действия фиксируются экипажами кораблей и командованием Военно-Морских Сил ВС Украины и будут переданы компетентным международным органам", - резюмировали в ВМС ВС Украины.
Напомним, заместитель главы МИД РФ, статс-секретарь ведомства Григорий Карасин заявил, что Россия имеет право осуществлять уходы корабли в Азовском море, проверки "не носят дискриминационный характер по отношению к Украине".
Как сообщал УНН, в Кремле отказались комментировать заявление ЕС о мерах по ситуации в Азовском море.