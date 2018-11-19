ЄС пообіцяв прийняти “цільові заходи” через ситуацію в Азовському морі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Верховний представник Європейського союзу із питань закордонних справ Федеріка Могеріні на конференції оголосила про єдину позицію Євросоюзу в питанні невизнання псевдовиборів, які пройшли 11 листопада в ОРДЛО, а також висловила стурбованість ЄС у зв’язку зі ситуацією в Азовському морі, передає УНН.
Глава європейської дипломатії заявила, що поведінка РФ в Азовському морі завдає шкоди не тільки економіці України, але також численним судам, які ходять під прапорами країн-учасниць ЄС.
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“Таким чином, це питання, над якими ми будемо продовжувати працювати із повною рішучістю з боку всіх наших держав-членів та установ Європейського союзу, включаючи прийняття відповідних цільових заходів у найближчі тижні або дні”, — заявила Федеріка Могеріні.
Як раніше інформував УНН, Європейський союз повинен буде ввести нові санкції проти РФ, якщо її конфлікт з Україною в Азовському морі загостриться. Про це йшлося в резолюції, ухваленій 25 жовтня Європарламентом. Її автори відзначали, що Росія перетворила море в “зону військових дій”, проводить там “інтенсивні та дискримінаційні інспекції судів” і “прагне перетворити Азов у „внутрішнє озеро“”.