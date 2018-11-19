ЄС пообіцяв прийняти “цільові заходи” через ситуацію в Азовському морі

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Верховний представник Європейського союзу із питань закордонних справ Федеріка Могеріні на конференції оголосила про єдину позицію Євросоюзу в питанні невизнання псевдовиборів, які пройшли 11 листопада в ОРДЛО, а також висловила стурбованість ЄС у зв’язку зі ситуацією в Азовському морі, передає УНН.