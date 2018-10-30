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На Радбезі ООН підняли питання зростання російської військової присутності в Азовському морі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. В ООН занепокоєні через зростання російської військової присутності в Азовському морі. Про це на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому ситуації на окупованих територіях України, заявив постпред Нідерландів Карел Ван Остер, переда кореспондент УНН.

“Ще один пункт стосується питання безпеки у більш широкому Чорноморському регіоні на фоні незаконної анексії, мілітаризації Кримського півострова Російською Федерацією. Ми побачили зростання російської військової присутності в Азовському морі”, — підкреслив Ван Остер.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В ООС повідомили, як захищають узбережжя Азовського моря

За словами дипломата, мілітаризація Азовського моря може лише дестабілізувати і без того непросту ситуацію в сфері безпеки у більш широкому чорноморському регіоні.

“Таким чином Російська Федерація почала проведення інспекцій комерційних суден, що направляються в українські порти через Азовське море. Це приводить до тривалих затримок і завдає економічної шкоди південному сходу України, у тому числі за рахунок незаконно збудованого Керченського мосту. Уряд Нідерландів вітає рішення України звернутись в арбітраж. Сподіваємось на мирне врегулювання цієї суперечки”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, Європарламент 25 жовтня ухвалив резолюцію по ситуації в Азовському морі.

Зокрема, в резолюції Єврокомісії та Європейської служби зовнішніх зв’язків пропонується оцінити економічні збитки від російської блокади в Азовському морі.

Українські Національні Новини

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