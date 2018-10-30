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В ООС повідомили, як захищають узбережжя Азовського моря

В ООС повідомили, як захищають узбережжя Азовського моря

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Військовослужбовці операції Об'єднаних сил (ООС) зміцнили фортифікації, зокрема мінно-вибухове загородження вздовж ділянок, які вважаються небезпечними для морського десанту, у зоні своєї відповідальності на узбережжі Азовського моря. Про це повідомив командувач операції Об'єднаних сил (ООС) генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв’ю ВВС Україна, передає УНН.

"Ми вже зміцнили фортифікації, зокрема мінно-вибухове загородження вздовж ділянок, які вважаються небезпечними для морського десанту. Постійно тренуємо всі сили, які обороняють морське узбережжя - так демонструємо свою рішучість", - зазначив командувач ООС.

За його словами, РФ наразі не проводить тривалий огляд кораблів, які рухаються до українських портів. Крім того, безпосередньо у зоні ООС присутність Збройних сил РФ та її прикордонників бійцям не дошкуляє, оскільки вони проводять розвідку літаками і не заходять у зону відповідальності ООС, а літають вздовж свого берега.

У той же час командування армії у зоні ООС враховує загрозу з боку РФ щодо пробиття "коридору" до Криму. "Щоб її (загрозу наступу РФ в напрямку Криму – ред.) нівелювати, проводимо планування, відпрацьовуємо взаємодію всіх сил, зокрема й на морі. Тримаємо їх у постійній готовності. Є планові і раптові перевірки", - додав він.

Нагадаємо, голова українського МЗС Павло Клімкін заявляв, що Росія послідовно намагається дестабілізувати ситуацію в Азовському морі та ускладнити економічну діяльність українського Донбасу. 

Наразі, за даними голови дипломатії ЄС Федеріки Могеріні, понад 200 суден під українським та міжнародними прапорами зазнали впливу цього контролю з боку Росії. 

На її думку, жорсткий контроль морського руху з боку РФ в Азовському морі відбувається паралельно з мілітаризацією.

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