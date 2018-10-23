Понад 200 суден затримали росіяни в Азовському морі - Могеріні

"Ще шість місяців тому Росія почала застосовувати новий режим перевірки вантажних суден, які йдуть з українських портів у Азовському морі або рухаються до них. Ці перевірки призводять до тривалих затримок, які різко зросли за останній місяць", - відмітила Могеріні.



За її словами, такі дії мають прямі наслідки для витрат не тільки українських експортерів, а й для суден, що знаходяться під прапором країн-членів ЄС.



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"Наразі понад 200 суден під українським та міжнародним прапором зазнали впливу цього контролю з боку Росії, яка в деяких випадках тривала кілька днів", - підкреслила європейський представник.



Як повідомляв УНН, дії РФ в акваторії Азовського моря є порушенням конвенції ООН з морського права і потребують посиленого режиму санкцій та інших цільових заходів. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу на засіданні 73-ї сессії Генеральної Асамблеї ООН.