Более 200 судов задержали россияне в Азовском море - Могерини

"Еще шесть месяцев назад Россия начала применять новый режим проверки грузовых судов, идущих из украинских портов в Азовском море или движутся к ним. Эти проверки приводят к длительным задержкам, которые резко выросли за последний месяц", - отметила Могерини.



По ее словам, такие действия имеют прямые последствия для расходов не только украинских экспортеров, но и для судов, находящихся под флагом стран-членов ЕС.



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"Сейчас есть более 200 судов под украинским и международным флагом подвергшихся воздействию этого контроля со стороны России, которая в некоторых случаях длилась несколько дней", - подчеркнула европейский представитель.



Как сообщал УНН, действия РФ в акватории Азовского моря является нарушением конвенции ООН по морскому праву и требуют усиленного режима санкций и других целевых мероприятий. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.