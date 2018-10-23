Росія намагається ускладнити економічну діяльність українського Донбасу – Клімкін

“Сьогодні почали з питань, пов’язаних з нашою спільною боротьбою, щодо допомоги наших польських друзів у нашій боротьбі проти російської збройної агресії і російської гібридної агресії”, — заявив Клімкін.

Він розповів, що дуже детально проінформував Чапутовича, що відбувається зараз на окупованому Донбасі, на території окупованого Криму та в акваторії Азовського моря.

“Всі мають пам’ятати, що зараз Росія послідовно намагається дестабілізувати ситуацію в Азовському морі, фактично зупиняючи на багато годин ті судна, що йдуть до наших портів, намагаючись набагато ускладнити економічну діяльність нашого українського Донбасу, України. Звичайно, перед президентськими і парламентськими виборами наступного року Росія буде робити абсолютно все, щоб дестабілізувати Україну. Тому наша безпекова співпраця настільки для нас фундаментально важлива”, — сказав міністр.

Як повідомляв УНН, у Європарламенті сьогодні відбудуться дебати щодо ситуації в Азовському морі.