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Росія намагається ускладнити економічну діяльність українського Донбасу – Клімкін

Росія намагається ускладнити економічну діяльність українського Донбасу – Клімкін

Київ • УНН

 • 6944 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Росія послідовно намагається дестабілізувати ситуацію в Азовському морі та ускладнити економічну діяльність українського Донбасу. Про це на спільній прес-конференції Міністрів закордонних справ України і Польщі заявив глава українського МЗС Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.

“Сьогодні почали з питань, пов’язаних з нашою спільною боротьбою, щодо допомоги наших польських друзів у нашій боротьбі проти російської збройної агресії і російської гібридної агресії”, — заявив Клімкін.

Він розповів, що дуже детально проінформував Чапутовича, що відбувається зараз на окупованому Донбасі, на території окупованого Криму та в акваторії Азовського моря.

“Всі мають пам’ятати, що зараз Росія послідовно намагається дестабілізувати ситуацію в Азовському морі, фактично зупиняючи на багато годин ті судна, що йдуть до наших портів, намагаючись набагато ускладнити економічну діяльність нашого українського Донбасу, України. Звичайно, перед президентськими і парламентськими виборами наступного року Росія буде робити абсолютно все, щоб дестабілізувати Україну. Тому наша безпекова співпраця настільки для нас фундаментально важлива”, — сказав міністр.

Як повідомляв УНН, у Європарламенті сьогодні відбудуться дебати щодо ситуації в Азовському морі.

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