Россия пытается усложнить экономическую деятельность украинского Донбасса - Климкин

"Сегодня начали с вопросов, связанных с нашей общей борьбой, о помощи наших польских друзей в нашей борьбе против российской вооруженной агрессии и российской гибридной агрессии", - заявил Климкин.

Он рассказал, что очень подробно проинформировал Чапутовича, что происходит сейчас на оккупированном Донбассе, на территории оккупированного Крыма и в акватории Азовского моря.

"Все должны помнить, что сейчас Россия последовательно пытается дестабилизировать ситуацию в Азовском море, фактически останавливая на много часов суда, идущие к нашим портам, пытаясь гораздо усложнить экономическую деятельность нашего украинского Донбасса, Украины. Конечно, перед президентскими и парламентскими выборами в следующем году Россия будет делать абсолютно все, чтобы дестабилизировать Украину. Поэтому наша политика сотрудничества по безопасности настолько для нас фундаментально важна", - сказал министр.

Как сообщал УНН, в Европарламенте сегодня состоятся дебаты по ситуации в Азовском море.