У Європарламенті сьогодні відбудуться дебати щодо ситуації в Азовському морі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Сьогодні на пленарному засіданні Європейського парламенту відбудуться дебати щодо ситуації в Азовському морі. Про це повідомляє у Facebook представництво України в ЄС, передає УНН.
У ході пленарного засідання Європейського Парламенту відбудуться дебати щодо ситуації в Азовському морі. Орієнтовно обговорення розпочнеться після 17:00 за брюссельським часом.
Голосування за проект резолюції заплановане на четвер, 25 жовтня.
Як повідомляв УНН, 23 жовтня в Страсбурзі у Франції очікується доповідь віце-президента Європейської Комісії/Верховного представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні щодо ситуації в Азовському морі.