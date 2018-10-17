Єврокомісія обговорить ситуацію в Азовському морі 23 жовтня

“23 жовтня 2018 року у м.Страсбург у Франції очікується доповідь віце-президента Європейської Комісії/Верховного представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні щодо ситуації в Азовському морі”, — йдеться у повідомленні.

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Раніше заступник голови Адміністрації Президента і головний радник із питань зовнішньої політики Костянтин Єлісєєв заявив, що для Євросоюзу в реакції на дії Росії в Азовському морі настав час перейти від заяв до практичних дій.

Нагадаємо, міжнародний трибунал, який розглядає справу України проти Російської Федерації відповідно до Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року, у червні 2019 року почне слухання щодо юрисдикції у справі України проти Росії через порушення нею Конвенції з морського права.

10 липня в українському парламенті зареєстрували проект постанови № 8583 “Про звернення Верховної Ради України до президента, міністра оборони стосовно договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки”. Автори постанови запропонували главі держави подати у Верховну Раду проект закону про денонсацію договору між Україною та РФ щодо співробітництва у використанні Азовського моря і Керченської протоки.

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27 серпня заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль заявила, що денонсація угоди з Росією стосовно Азовського моря дасть можливість Кремлю заявити про територіальний спір.

Договір 2003 року передбачає, що Азовське море є внутрішніми водами України та РФ і його розмежовує лінія державного кордону відповідно до угоди між сторонами. Згідно з документом, торгові судна і військові кораблі, а також інші державні судна під прапором РФ чи України, які експлуатують із некомерційною метою, не мають в Азовському морі та Керченській протоці перешкод для судноплавства. Угоду про демаркацію держкордону так і не було підписано.