Еврокомиссия обсудит ситуацию в Азовском море 23 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. В следующий вторник, 23 октября, в Страсбурге Еврокомиссия заслушает доклад о ситуации вокруг Азовского моря. Об этом сообщается в анонсе событий на следующую неделю Представительства Европейского союза в Украине, передает УНН.
“23 октября 2018 года в Страсбурге во Франции ожидается доклад вице-президента Европейской Комиссии/Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини по ситуации в Азовском море”, — говорится в сообщении.
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Ранее заместитель главы Администрации Президента и главный советник по вопросам внешней политики Константин Елисеев заявил, что для Евросоюза в реакции на действия России в Азовском море наступило время перейти от заявлений к практическим действиям.
Напомним, международный трибунал, рассматривающий дело Украины против Российской Федерации в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года, в июне 2019 года начнет слушания по юрисдикции в деле Украина против России из-за нарушения ею Конвенции по морскому праву.
10 июля в украинском парламенте зарегистрировали проект постановления № 8583 “Об обращении Верховной Рады Украины к президенту, министру обороны относительно договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива”. Авторы постановления предложили главе государства подать в Верховную Раду проект закона о денонсации договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
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27 августа заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что денонсация соглашения с Россией по Азовского моря позволит Кремлю заявить о территориальном споре.
Договор 2003 года предусматривает, что Азовское море является внутренними водами Украины и РФ и его разграничивает линия государственной границы в соответствии с соглашением между сторонами. Согласно документу, торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом РФ или Украины, чья эксплуатация производится с некоммерческой целью, не имеют в Азовском море и Керченском проливе препятствий для судоходства. Соглашение о демаркации госграницы так и не было подписано.