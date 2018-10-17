Еврокомиссия обсудит ситуацию в Азовском море 23 октября

“23 октября 2018 года в Страсбурге во Франции ожидается доклад вице-президента Европейской Комиссии/Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини по ситуации в Азовском море”, — говорится в сообщении.

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Ранее заместитель главы Администрации Президента и главный советник по вопросам внешней политики Константин Елисеев заявил, что для Евросоюза в реакции на действия России в Азовском море наступило время перейти от заявлений к практическим действиям.

Напомним, международный трибунал, рассматривающий дело Украины против Российской Федерации в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года, в июне 2019 года начнет слушания по юрисдикции в деле Украина против России из-за нарушения ею Конвенции по морскому праву.

10 июля в украинском парламенте зарегистрировали проект постановления № 8583 “Об обращении Верховной Рады Украины к президенту, министру обороны относительно договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива”. Авторы постановления предложили главе государства подать в Верховную Раду проект закона о денонсации договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

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27 августа заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что денонсация соглашения с Россией по Азовского моря позволит Кремлю заявить о территориальном споре.

Договор 2003 года предусматривает, что Азовское море является внутренними водами Украины и РФ и его разграничивает линия государственной границы в соответствии с соглашением между сторонами. Согласно документу, торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом РФ или Украины, чья эксплуатация производится с некоммерческой целью, не имеют в Азовском море и Керченском проливе препятствий для судоходства. Соглашение о демаркации госграницы так и не было подписано.