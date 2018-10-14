Україна готується до відбиття російської агресії з морського напрямку - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Україна готується до відбиття можливого наступу з боку Російської Федерації з морського напрямку на Азові. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час церемонії складання урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна, передає кореспондент УНН.
“Ми готуємося до відсічі російської агресії з морського напрямку на Азові. Порох треба тримати на поготові”, — сказав Глава держави.
Під час військових навчань, за словами Президента, кораблі і катери Військово-морських сил, прикордонники, Національна гвардія, повітряні сили, інженерні, сухопутні підрозділи "жорстко зустріли і знищили умовний десант противника".
Як повідомляв УНН, 12 жовтня на узбережжі Азовського моря розпочалися комплексні військові навчання з відпрацювання тактики відсічі можливої військової агресії Російської Федерації з морського напрямку.