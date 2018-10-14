Україна готується до відбиття російської агресії з морського напрямку - Порошенко

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Україна готується до відбиття можливого наступу з боку Російської Федерації з морського напрямку на Азові. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час церемонії складання урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна, передає кореспондент УНН.