На Азовському морі розпочалися навчання щодо відсічі можливій військовій агресії РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. На узбережжі Азовського моря розпочалися комплексні військові навчання з відпрацювання тактики відсічі можливої військової агресії Російської Федерації з морського напрямку, передає УНН.
У навчаннях задіяні бронетехніка, важка артилерія, військові вертольоти. За навчаннями спостерігають Президент України Петро Порошенко, Секретар РНБО Олександр Турчинов, керівництво Міністерства оборони, Збройних Сил України, Генерального штабу.
Українські військові відпрацьовують елементи знищення військового десанту умовного противника, який намагається висадитися на берег.
Нагадаємо, раніше О.Турчинов анонсував широкомасштабні навчання в Азовському морі.
Як повідомляв УНН, у Міністерстві оборони РФ повідомили про проведення навчань з відбиття "масованої атаки крилатих ракет" умовного противника в окупованому Криму.