Росія провела військові стрільби в окупованому Криму

"... завершилися польові виходи з'єднань і підрозділів протиповітряної оборони, які проходили на 13 полігонах, розташованих в Ростовській і Волгоградській областях, Краснодарському і Ставропольському краях, Дагестані, Північної Осетії, Криму .... З метою відпрацювання боротьби з крилатими ракетами і безпілотними літальними апаратами (БПЛА) стрілянина ЗУР виконувалася по імітаторам крилатих ракет типу "Саман", "Пенсне", "Кабан", "Піщаль", "Бекас", а також по імітаторові БЛА - "Стріла-10", - сказано в повідомленні.



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Як повідомляв УНН, делегація України на загальних дебатах Першого комітету ГА ООН заявила про прогресивну мілітаризацію окупованого Росією Криму та розміщення РФ ядерної зброї під тимчасово окупованому Криму.