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Росія провела військові стрільби в окупованому Криму

Росія провела військові стрільби в окупованому Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У Міністерстві оборони РФ повідомили про проведення навчань з відбиття "масованої атаки крилатих ракет" умовного противника в окупованому Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони РФ.

"... завершилися польові виходи з'єднань і підрозділів протиповітряної оборони, які проходили на 13 полігонах, розташованих в Ростовській і Волгоградській областях, Краснодарському і Ставропольському краях, Дагестані, Північної Осетії, Криму .... З метою відпрацювання боротьби з крилатими ракетами і безпілотними літальними апаратами (БПЛА) стрілянина ЗУР виконувалася по імітаторам крилатих ракет типу "Саман", "Пенсне", "Кабан", "Піщаль", "Бекас", а також по імітаторові БЛА - "Стріла-10", - сказано в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У НАТО засудили Росію за мілітаризацію Криму і закликали не підтримувати бойовиків

Як повідомляв УНН, делегація України на загальних дебатах Першого комітету ГА ООН заявила про прогресивну мілітаризацію окупованого Росією Криму та розміщення РФ ядерної зброї під тимчасово окупованому Криму.

Українські Національні Новини

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