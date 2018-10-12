Россия провела военные стрельбы в оккупированном Крыму

"...завершились полевые выходы соединений и подразделений противовоздушной обороны, которые проходили на 13 полигонах, расположенных в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Дагестане, Северной Осетии, Крыму.... В целях отработки борьбы с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БЛА) стрельба ЗУР выполнялась по имитаторам крылатых ракет типа "Саман", "Пенсне", "Кабан", "Пищаль", "Бекас", а также по имитатору БЛА – "Стрела-10", - сказано в сообщении.



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Как сообщал УНН, делегация Украины на общих дебатах Первого комитета ГА ООН заявила о прогрессивной милитаризации оккупированного Россией Крыма и размещения РФ ядерного оружия во временно оккупированном Крыму.