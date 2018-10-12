Россия провела военные стрельбы в оккупированном Крыму

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 59116 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 116075 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 124068 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 163687 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151317 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139734 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130026 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 177677 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118259 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141776 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

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7 марта, 15:14 • 142365 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Россия провела военные стрельбы в оккупированном Крыму

Россия провела военные стрельбы в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

 • 9533 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. В Министерстве обороны РФ сообщили о проведении учений по отражению "массированной атаки крылатых ракет" условного противника в оккупированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"...завершились полевые выходы соединений и подразделений противовоздушной обороны, которые проходили на 13 полигонах, расположенных в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Дагестане, Северной Осетии, Крыму.... В целях отработки борьбы с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БЛА) стрельба ЗУР выполнялась по имитаторам крылатых ракет типа "Саман", "Пенсне", "Кабан", "Пищаль", "Бекас", а также по имитатору БЛА – "Стрела-10", - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНН, делегация Украины на общих дебатах Первого комитета ГА ООН заявила о прогрессивной милитаризации оккупированного Россией Крыма и размещения РФ ядерного оружия во временно оккупированном Крыму.

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