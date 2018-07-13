У НАТО засудили Росію за мілітаризацію Криму та закликали не підтримувати бойовиків

"Мілітаризація Криму, Чорного і Азовського морів, яку продовжує проводити Росія, становить загрозу недержавній незалежності України та підриває стабільність у ширшому регіоні. Лідери НАТО і України засудили будівництво і часткове введення в експлуатацію мосту через Керченську протоку, який поєднує Росію з її незаконно анексованою територією Криму", - йдеться в заяві.



Наголошується також, що країни-члени Альянсу і Україна засудили порушення прав людини і дискримінаційну політику, яку здійснює Росія де-факто стосовно населення незаконно анексованого Криму, зокрема, до кримських татар.



Крім того, в заяві Головуючого країни НАТО закликали Росію припинити підтримувати бойовиків на сході України.



"Поточний збройний конфлікт на сході України, підбурюваний і повсякчас підтримуваний Росією, продовжує становити серйозний виклик євроатлантичній безпеці, спричинивши гуманітарну катастрофу на Донбасі, внаслідок якої загинули понад 10 тис. осіб та понад 1.5 млн громадян нині є внутрішньо переміщеними особами", - йдеться в заяві.



Як повідомляв УНН, П.Порошенко в НАТО наголосив, що санкції проти Росії не можуть бути скасовані, поки вона не припинить свою агресивну поведінку.



