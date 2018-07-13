В НАТО осудили Россию за милитаризацию Крыма и призвали не поддерживать боевиков

"Милитаризация Крыма, Черного и Азовского морей, которую продолжает проводить Россия представляет угрозу негосударственной независимости Украины и подрывает стабильность в широком регионе. Лидеры НАТО и Украины осудили строительство и частичное введение в эксплуатацию моста через Керченский пролив, который соединяет Россию с ее незаконно аннексированной территорией Крыма", - говорится в заявлении.



Отмечается также, что страны-члены Альянса и Украина осудили нарушения прав человека и дискриминационную политику, которую проводит Россия де-факто по отношению к населению незаконно аннексированного Крыма, в частности, к крымским татарам.



Кроме того, в заявлении председательствующего страны НАТО призвали Россию прекратить поддерживать боевиков на востоке Украины.



"Текущий вооруженный конфликт на востоке Украины, подстрекаемый и постоянно поддерживаемый Россией, продолжает представлять серьезный вызов евроатлантической безопасности, вызвав гуманитарную катастрофу на Донбассе, в результате которой погибли более 10 тыс. человек и более 1,5 млн граждан стали ныне внутренне перемещенными лицами", - говорится в заявлении.



Как сообщал УНН, П.Порошенко в НАТО подчеркнул, что санкции против России не могут быть отменены, пока она не прекратит свое агрессивное поведение.



