Санкції не можуть бути зняті, поки Росія не змінить агресивну поведінку - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час спільного виступу з Генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом закликав не знімати санкції з РФ і не підтримувати жодний проект, до якого залучена Росія і який шкодить безпеці НАТО, передає кореспондент УНН.
“Санкції не можуть бути зняті, поки Росія не змінить своєї агресивної поведінки. І ця поведінка, так само, як і російська реваншистська політика, не може бути терпимою. В той же час, ми не маємо підтримувати жоден європейський проект із залученням Росії, особливо такий, що підриває нашу безпеку”, — наголосив Президент.
За його словами, для того, щоб впоратись з такими викликами, Україна та НАТО мають демонструвати єдність, солідарність, відданість своїм принципам та цінностям.
“Наша співпраця з генеральним секретарем — це найкраще свідчення того, що ми готові рухатись вперед цим шляхом”, — додав він.
Як повідомляв УНН, у країн НАТО немає узгодженої позиції щодо “Північного потоку-2”.