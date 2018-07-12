Санкции не могут быть сняты, пока Россия не изменит агрессивное поведение - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время совместного выступления с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом призвал не снимать санкции с РФ и не поддерживать ни один проект, к которому привлечена Россия и который вредит безопасности НАТО, передает корреспондент УНН.
"Санкции не могут быть сняты, пока Россия не изменит своего агрессивного поведения. И это поведение, так же, как и российская реваншистская политика, не может быть терпимой. В то же время, мы не должны поддерживать ни один европейский проект с привлечением России, особенно такой, который подрывает нашу безопасность", - подчеркнул Президент.
По его словам, для того, чтобы справиться с такими вызовами, Украина и НАТО должны демонстрировать единство, солидарность, преданность своим принципам и ценностям.
"Наше сотрудничество с генеральным секретарем - это лучшее свидетельство того, что мы готовы двигаться вперед по этому пути", - добавил он.
Как сообщал УНН, в НАТО нет согласованной позиции по "Северному потоку-2".