Украина готовится к отражению российской агрессии на морском направлении - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Украина готовится к отражению возможного наступления со стороны Российской Федерации с морского направления на Азове. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, передает корреспондент УНН.
"Мы готовимся к отражению российской агрессии с морского направления на Азове. Порох надо держать наготове", - сказал глава государства.
Во время военных учений, по словам Президента, корабли и катера ВМС, пограничники, Национальная гвардия, воздушные силы, инженерные, сухопутные подразделения "жестко встретили и уничтожили условный десант противника".
Как сообщал УНН, 12 октября на побережье Азовского моря начались комплексные военные учения по отработке тактики отпора возможной военной агрессии Российской Федерации с морского направления.