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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 63004 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 116741 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 124731 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 164464 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151641 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139913 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130154 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178023 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
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Украина готовится к отражению российской агрессии на морском направлении - Порошенко

Украина готовится к отражению российской агрессии на морском направлении - Порошенко

Киев  •  УНН

 • 14623 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Украина готовится к отражению возможного наступления со стороны Российской Федерации с морского направления на Азове. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, передает корреспондент УНН.

"Мы готовимся к отражению российской агрессии с морского направления на Азове. Порох надо держать наготове", - сказал глава государства.

Во время военных учений, по словам Президента, корабли и катера ВМС, пограничники, Национальная гвардия, воздушные силы, инженерные, сухопутные подразделения "жестко встретили и уничтожили условный десант противника".

Как сообщал УНН, 12 октября на побережье Азовского моря начались комплексные военные учения по отработке тактики отпора возможной военной агрессии Российской Федерации с морского направления.

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