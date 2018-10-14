Украина готовится к отражению российской агрессии на морском направлении - Порошенко

"Мы готовимся к отражению российской агрессии с морского направления на Азове. Порох надо держать наготове", - сказал глава государства.

Во время военных учений, по словам Президента, корабли и катера ВМС, пограничники, Национальная гвардия, воздушные силы, инженерные, сухопутные подразделения "жестко встретили и уничтожили условный десант противника".

Как сообщал УНН, 12 октября на побережье Азовского моря начались комплексные военные учения по отработке тактики отпора возможной военной агрессии Российской Федерации с морского направления.