У МЗС України виключили денонсацію угоди з РФ щодо Азовського моря
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України виключили денонсацію угоди з Російською Федерацією щодо Азовського моря. Про це МЗС України повідомляє у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Про денонсацію угоди з Росією по Азовському морю не може й бути мови - це дасть можливість РФ заявити про територіальний спір. Для нас це безпекове питання, тому використовуємо наявні інструменти, щоб врегулювати це питання", - цитує прес-служба МЗС слова заступника міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олени Зеркаль.
Раніше у ВМС ЗСУ заявили, що РФ загострює обстановку у Чорному та Азовському морях.
У Генштабі вказали, що в акваторії Азовського моря планується наростити присутність формувань ВМС ЗСУ.