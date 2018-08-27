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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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У МЗС України виключили денонсацію угоди з РФ щодо Азовського моря

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України виключили денонсацію угоди з Російською Федерацією щодо Азовського моря. Про це МЗС України повідомляє у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

У МЗС України виключили денонсацію угоди з РФ щодо Азовського моря

"Про денонсацію угоди з Росією по Азовському морю не може й бути мови - це дасть можливість РФ заявити про територіальний спір. Для нас це безпекове питання, тому використовуємо наявні інструменти, щоб врегулювати це питання", - цитує прес-служба МЗС слова заступника міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олени Зеркаль.

Раніше у ВМС ЗСУ заявили, що РФ загострює обстановку у Чорному та Азовському морях.

У Генштабі вказали, що в акваторії Азовського моря планується наростити присутність формувань ВМС ЗСУ.

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