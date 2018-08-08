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Росія загострює ситуацію у Чорному та Азовському морях - ВМС

Росія загострює ситуацію у Чорному та Азовському морях - ВМС

Київ • УНН

 • 14046 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Російська Федерація загострює обстановку у Чорному та Азовському морях. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Військово-морських сил Збройних сил України у Facebook, передає УНН.

"Ми чітко розуміємо, що загрози з морського напрямку є реальними, а обстановка на Чорному та Азовському морях має тенденцію до загострення. Росія не відмовилася від своїх агресивних намірів та веде скоординовану гібридну війну проти України, також і на морі", - наголосили у штабі.

За даними ВМС, росіяни нарощують своє угрупування в Криму, кількісно і якісно збільшують можливості свого Чорноморського флоту, значно посилили морське угруповання прикордонної служби ФСБ РФ.

"Усі російські навчання на морі мають відверто наступальний характер. Росією фактично окупована більша частина нашої виключної (морської) економічної зони і здійснюється пограбування українських морських ресурсів", - зауважили у штабі.

Крім того, зазначили у ВМС, як прихований елемент блокади проводиться штучне затримання в Керченській протоці та Азовському морі суден, які користуються портами України.

Раніше речник Держприкордонслужби Олег Слободян повідомив, що Російська Федерація затримує надання дозволів для проходу іноземним суднам через Керченську протоку до трьох діб

Українські Національні Новини

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