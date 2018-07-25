РФ до трьох діб блокує судна, які йдуть до українських портів - ДПСУ

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Київ • УНН

 • 10189 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Російська Федерація затримує надання дозволів для проходу іноземним суднам через Керченську протоку до трьох діб. Про це під час прес-конференції завив речник Держприкордонслужби Олег Слободян, передає кореспондент УНН.

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"Російська Федерація зараз почала затримувати іноземні судна, які йдуть в українські порти, у Керченській протоці, затягуючи час надання дозволів для проходу саме через цю протоку. Є інформація, що час затримки судна складає іноді до трьох діб, коли РФ не надає дозволу для проходу Керченською протокою", - повідомив Слободян.

Нагадаємо, у Держприкордонслужбі розповіли про загрози для українських моряків у Азовському морі.

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