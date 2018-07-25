РФ до трех суток блокирует суда, идущие в украинские порты - ГПСУ

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"Российская Федерация сейчас начала задерживать иностранные суда, идущие в украинские порты, в Керченском проливе, затягивая время предоставления разрешений для прохода именно через этот пролив. Есть информация, что время задержки судна составляет иногда до трех суток, когда РФ не предоставляет разрешения для прохода Керченским проливом", - сообщил Слободян.

Напомним, в Госпогранслужбе рассказали об угрозах для украинских моряков в Азовском море.