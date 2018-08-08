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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Россия обостряет обстановку в Черном и Азовском морях - ВМС

Россия обостряет обстановку в Черном и Азовском морях - ВМС

Киев  •  УНН

 • 14044 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Российская Федерация обостряет обстановку в Черном и Азовском морях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook, передает УНН.

"Мы четко понимаем, что угрозы по морскому направлению являются реальными, а обстановка на Черном и Азовском морях имеет тенденцию к обострению. Россия не отказалась от своих агрессивных намерений и ведет скоординированную гибридную войну против Украины, также и на море", - отметили в штабе.

По данным ВМС, россияне наращивают свою группировку в Крыму, количественно и качественно увеличивают возможности своего Черноморского флота, значительно усилили морскую группировку пограничной службы ФСБ РФ.

"Все российские учения на море имеют откровенно наступательный характер. Россией фактически оккупирована большая часть нашей исключительной (морской) экономической зоны и осуществляется ограбление украинских морских ресурсов", - отметили в штабе.

Кроме того, отметили в ВМС, в качестве скрытого элемента блокады проводится искусственные задержания в Керченском проливе и Азовском море судов, которые пользуются портами Украины.

Ранее спикер Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что Российская Федерация задерживает предоставление разрешений для прохода иностранным судам через Керченский пролив до трех суток.

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