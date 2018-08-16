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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Україна планує посилити присутність ВМС в Азовському морі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. В акваторії Азовського моря планується наростити присутність формувань Військово-морських сил ЗСУ. Про це сказав в інтерв’ю ВВС Україна начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко, передає УНН.

Україна планує посилити присутність ВМС в Азовському морі

"Присутність українських ВМС в акваторії Азовського моря обов'язково треба збільшити. Ми плануємо не тільки посилення присутності в морі, а й проведення заходів з оборони узбережжя Азовського моря", - сказав він.

Муженко додав, що на морі "своїми силами та засобами діють прикордонники, але обов'язково буде певне нарощування присутності формуваннями ВМС".

Нагадаємо, у прес-службі Військово-морських сил Збройних сил України заявили, що РФ загострює обстановку у Чорному та Азовському морях.

Раніше речник Держприкордонслужби Олег Слободян повідомив, що РФ затримує надання дозволів для проходу іноземним суднам через Керченську протоку до трьох діб.

США назвали дії Росії в Азовському морі спробою дестабілізувати Україну.

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