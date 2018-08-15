США назвали дії Росії в Азовському морі спробою дестабілізувати Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Дії Росії в Азовському морі є спробою дестабілізувати Україну. Про це заявили у державному департаменті США, передає УНН з посиланням на "Голос Америки".
"Ми вважаємо перепони міжнародному транспортному судноплавству в Азовському морі з боку Росії черговим прикладом спроб Росії дестабілізувати Україну. США продовжують підтримувати суверенітет України та її територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах. Ми також закликаємо Росію припинити створювати перепони міжнародному транспортному судноплавству в Азовському морі", - повідомили у держдепартаменті США.
Протягом останніх місяців Росія затримала численні судна, які прямували до портів Бердянська та Маріуполя. Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що Україна проводить переговори з країнами ЄС та США щодо введення санкцій проти Росії у відповідь на блокаду Азовського моря.
Раніше колишній високопосадовець міноборони США Майкл Карпентер закликав Україну приділити Азовському морю більше уваги.
Нагадаємо, у прес-службі Військово-морських сил Збройних сил України заявили, що Російська Федерація загострює обстановку у Чорному та Азовському морях.