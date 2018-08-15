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США назвали действия России в Азовском море попыткой дестабилизировать Украину

Киев • УНН

 • 11349 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Действия России в Азовском море являются попыткой дестабилизировать Украину. Об этом заявили в государственном департаменте США, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

США назвали действия России в Азовском море попыткой дестабилизировать Украину

"Мы считаем преграды международному транспортному судоходству в Азовском море со стороны России очередным примером попыток России дестабилизировать Украину. США продолжают поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность в международно признанных границах. Мы также призываем Россию прекратить создавать препятствия международному транспортному судоходству в Азовском море", - сообщили в госдепартаменте США.

В течение последних месяцев Россия задержала многочисленные судна, направлявшиеся в порты Бердянска и Мариуполя. Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что Украина ведет переговоры со странами ЕС и США о введении санкций против России в ответ на блокаду Азовского моря.

Ранее бывший чиновник минобороны США Майкл Карпентер призвал Украину уделить Азовскому морю больше внимания.

Напомним, в пресс-службе Военно-морских сил Вооруженных сил Украины заявили, что Российская Федерация обостряет обстановку в Черном и Азовском морях.

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