Украина планирует усилить присутствие ВМС в Азовском море

"Присутствие украинских ВМС в акватории Азовского моря обязательно надо увеличить. Мы планируем не только усиление присутствия в море, но и проведение мероприятий по обороне побережья Азовского моря", - сказал он.

Муженко добавил, что на море "своими силами и средствами действуют пограничники, но обязательно будет определенное наращивание присутствия формированиями ВМС".

Напомним, в пресс-службе Военно-морских сил Вооруженных сил Украины заявили, что РФ обостряет обстановку в Черном и Азовском морях.

Ранее спикер Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что РФ задерживает предоставление разрешений для прохода иностранным судам через Керченский пролив до трех суток.

США назвали действия России в Азовском море попыткой дестабилизировать Украину.