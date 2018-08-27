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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В МИД Украины исключили денонсацию соглашения с РФ по Азовскому морю

Киев • УНН

 • 13211 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины исключили денонсацию соглашения с Российской Федерацией по Азовскому морю. Об этом МИД Украины сообщает в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

В МИД Украины исключили денонсацию соглашения с РФ по Азовскому морю

"О денонсации соглашения с Россией по Азовскому морю не может быть и речи - это даст возможность РФ заявить о территориальном споре. Для нас это вопрос безопасности, поэтому используем имеющиеся инструменты, чтобы урегулировать этот вопрос", - цитирует пресс-служба МИД слова заместителя министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль.

Ранее в ВМС ВСУ заявили, что РФ обостряет обстановку в Черном и Азовском морях.

В Генштабе отметили, что в акватории Азовского моря планируется нарастить присутствие формирований ВМС ВСУ.

Украинские Национальные Новости

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